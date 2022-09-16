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В истории международного фонда имени Д.А. Кунаева пройдет первая байга

байга Фото: Parimatch
Уже в эти выходные в честь 110-летия Д.А. Кунаева состоится первая байга, организованная при поддержке международного фонда имени Д.А. Кунаева и онлайн-букмекера №1 Parimatch Kazakhstan.

18 сентября состоится торжественное празднование 110-летия выдающегося казахстанского политического деятеля, бывшего председателя Совета министров Казахского ССР Динмухамеда Ахмедовича Кунаева. В честь этого знакового события на Алматинском ипподроме в 10:00 пройдет байга, в которой примут участие более 5000 наездников не только из Казахстана, но и соседних стран СНГ.

Юбилейные 110 лет – это важное событие, которое мы решили ярко отметить вместе с народом. Формат байги выбран нами неслучайно, ведь это один из самых национальных и патриотичных видов спорта. Это первая байга в истории нашего фонда, и мы долго к ней готовились. Да и не только мы – я знаю, что многие наездники начали готовить своих лошадей еще с зимы, поэтому байга получится не только зрелищной, но и напряженной, ведь у многих жокеев очень хороший уровень подготовки.Президент международного фонда имени Д.А. Кунаева Ельдар Аскарович Кунаев

участники байга

Фото: Parimatch

Байга пройдет в четырех категориях на разные дистанции: тай жарыс – на 3 километра, кунан байге – на 9 километров, топ байге – на 15 километров и аламан байге – на 21 километр. В каждой категории планируется по 7 призовых мест. Участникам предстоит побороться за крупный призовой фонд – за первые места на кону стоят автомобили.

байга

Фото: Parimatch

Помимо самой байги организаторы подготовили для всех присутствующих развлекательную программу с выступлениями эстрадных певцов, розыгрышами и угощениями.

байга

Фото: Parimatch

Своими комментариями по поводу предстоящего мероприятия поделился представитель организаторов, CEO Parimatch Kazakhstan Роман Бойко.

Мы рады быть сопричастными к такому знаковому событию. Немаловажно, что для Parimatch опыт проведения подобной активности тоже в новинку, поэтому для нас это своего рода вызов и толчок к дальнейшей интеграции в национальные виды спорта, особенно в такой, как байга. Я знаю, как много лошади значат для казахского народа, и как ценятся казахстанские жокеи в Европе. Поэтому с твердой уверенность могу заявить, что мы очень заинтересованы и в дальнейшем поддерживать подобные инициативы.Роман Бойко

байга

Фото: Parimatch

Приближается самый горячий бой года! Поддержите народного героя вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше iPhone 14 и крупных бонусов.

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