Чем живет народ, выясняли североказахстанские прокуроры

Как вернуть земельные паи, получить компенсацию за дом в зоне сноса? Почему родителей не пускают в школы, а на окраину города не ездят автобусы? Как возместить ущерб потерпевшему по уголовному делу и идти ли в суд, если бывшая супруга требует алименты?

Во время массовой праворазъяснительной акции "Караван закона" представители надзорного органа выясняли, что волнует земляков. Оказалось, люди хотят знать ответы на массу вопросов, которые, впрочем, актуальны не только для СКО, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На вопросы отвечали буквально на каждом шагу – в торговых центрах, общественном транспорте, сельских школах, прямо у ворот сельчан и в онлайн эфире.

Когда по делу и любопытно – не грех

– Ой, что это здесь происходит? – пристраивая покупки в камеру хранения, поинтересовалась покупательница у рабочей группы "Каравана закона", которая разместилась у входа в один из торговых домов Петропавловска. Как только женщина узнала, что люди в форме готовы ответить на вопросы граждан, не теряя зря времени, она тут же задала интересующий ее вопрос:

Почему в Рабочий поселок в новый микрорайон не ездят автобусы? Надо продлить действующие маршруты. Помогите, ребята, так неудобно без автобусов, – попросила женщина.

Обращение Любовь Сергеевны Столяровой приняли. Как раз в этой группе вместе с прокурорами оказался представитель отдела ЖКХ и пассажирского транспорта акимата Петропавловска. Прокурор Айтжан Амангельдыева заверила женщину, что надзорный орган проследит судьбу вопроса. Удовлетворенная тем, что ее просьбу выслушали, женщина отправилась дальше по своим делам.

А тем временем у стола мобильной группы уже собралась очередь желающих спросить что-то важное или пожаловаться. Даже те, кто просто проходил мимо, видя собравшуюся толпу около людей в форме, останавливались, прислушиваясь к происходящему. Те, кто посмелее, быстро сориентировавшись, спрашивали о наболевшем.

Как возместить ущерб потерпевшему по уголовному делу, если нет никаких его контактов? У знакомого проблема. По молодости, по глупости совершил кражу, – интересуется молодая женщина.

– Потерпевшая сторона – это юридическое или физическое лицо? – уточнила Айтжан Амангельдыева.

– Юридическое, но оно давно перестало существовать. Осужденный уже отбыл свой условный срок. Он хочет заплатить эти деньги. Только не знает, кому и куда. Столько лет нигде долг не значился, а сейчас вдруг все счета арестовали и в реестр должников попал, – объясняет Алина.

– Это означает, что работает судебный исполнитель. Скорее всего, это частный судебный исполнитель. Вам нужно обратиться в палату частных судебных исполнителей. Там установите взыскателя и тогда сможете оперативно решить проблему с погашением долга, – советует прокурор.

Пошел за выпечкой и узнал, как решить вопрос по алиментам

В другом крупном оптово-розничном магазине Петропавловска у мобильной группы "Каравана закона" собрались в основном мужчины. И главный вопрос обсуждения – алименты. Житель города Сергей К. попросил пропустить его вперед, потому что рядом у него другая очередь – за горячей выпечкой.

– Я платил алименты сыну добровольно, а сейчас бывшая жена подала заявление в суд, чтобы мне назначили официальную сумму. Я даже не знаю, какую именно сумму мне нужно платить. Бывшая ничего не говорит. Скажите, как мне узнать эту сумму? И что мне теперь делать, добровольные алименты не платить?

Прокурор Данияр Куртаев посоветовал мужчине обратиться в суд №2 Петропавловска по гражданским делам, чтобы получить копию судебного приказа о взыскании алиментов.

– А вот выполнять только официально назначенные судом обязательства или помогать сыну еще и дополнительно – это уже вам решать. Вы как отец сами должны ответить на этот вопрос, – заметил прокурор.

Удачный рейс для бабушки или… не стоит доверять телефонным мошенникам

Пассажир городского автобуса Светлана Петровна получила правовую помощь прямо в пути на свой данный участок. Как призналась пенсионерка, она очень переживает из-за разговора с неким незнакомцем. Увидев людей в форме, отвечающих на вопросы людей, она решилась задать свой.

Фото: Zakon.kz

Утром позвонил мужчина, сказал, что он из полиции. Говорит: "На вас оформили кредит". Я ничего толком не поняла. Так ему и сказала, что не пойму, и положила трубку. Теперь вот переживаю, что не поговорила толком, а вдруг действительно кто-то оформил на меня кредит. А ведь пенсия у меня небольшая. Что делать-то? – переживает женщина.

Прокуроры успокоили пенсионерку, сказав, что переживать об этом не стоит, ведь в последнее время активизировались мошенники.

"Полицейские не звонят гражданам по поводу кредитов. Вам звонили телефонные мошенники. Если позвонят снова, прервите разговор, ни в коем случае не называйте никаких своих данных", – советует мобильная бригада "Каравана закона".

Онлайн лавина

Настоящий шквал вопросов и жалоб от населения обрушился на надзорный орган во время прямого эфира в соцсетях. Этот эфир затянулся более чем на три часа. Воспользоваться возможностью напрямую поговорить с любым из прокуроров региона решили сотни североказахстанцев.

Фото: Zakon.kz

Звонков на телефон прямого эфира оказалось так много, что людей пришлось просить писать на мессенджеры, чтобы каждый имел возможность обозначить свою проблему. А время самого эфира по просьбам жителей пришлось продлить практически вдвое.

Фото: Zakon.kz

Жители села Новоишимского района Габита Мусрепова, едва дозвонившись, поставили вопрос ребром: "Когда уже достроят нам котельную?".

Прокуроры, хоть и не строители, но ответ дали. Прокурор района Эргаш Каримов объяснил, что строительство самой котельной уже на финишной прямой.

Интересовал петропавловцев и вопрос: "Почему родителей младшеклассников не пускают в школы? Все ковидные ограничения уже сняли".

Чтобы ответить, прокуроры во время прямого эфира связались с Управлением образования и выяснили, что проблема актуальна примерно для трети городских школ. А причина – в обеспечении антитеррористической безопасности детей. Из 36 городских школ в 23 установлены специальные электронные пропускные системы с турникетами. Там, где этих систем пока нет, вынужденно не пропускают взрослых в школу. Но, как отметили в надзорном органе, в личном порядке родителю пройти в учебный класс не запрещено, нужно только зарегистрироваться в школе в качестве посетителя.

Немало вопросов задавали жители города и по поводу сноса ветхого жилья. Впрочем, многие из них можно свести к одному – людей интересует, что ни получат взамен.

– Это правда, что прокуратура запретила давать компенсацию квартирами? Вы заставляете акимат давать деньгами? – предельно прямолинейно высказалась одна из жительниц городского микрорайона, идущего под снос.

– Неправда. Выбрать денежную компенсацию или квартиру – ваше право. Но мы требуем, чтобы не было незаконных бюджетных трат. Настаиваем, чтобы сумма компенсации определялась, исходя из оценочной стоимости жилья, попадающего под снос. Многие хотят получить компенсацию, исходя из площади. Но, если общая площадь дома, например, 300 квадратных метров, нужно учитывать, сколько там жилой площади. Бывает, всего метров 60 и строение ветхое. Предоставлять 300 квадратных метров жилой площади в благоустроенной квартире взамен – это же не равноценная замена, – объяснил прокурор Петропавловска Арман Нуртазин.

Афера: кому проданы земельные паи без ведома собственника? Что делать?

Самыми кричащими из всех обращений, поступивших за долгие часы эфира, стали обращения по проблемам земельных паев. Сельчане из разных уголков аграрной СКО звонили и просили помощи. Люди обрисовывали проблему, как под копирку – земельные паи без их ведома проданы неким инвесторам и заложены в банки.

В надзорном органе резюмировали, что вплотную занимаются этим вопросом в целом по региону. Создана специальная рабочая группа. Выявлены механизмы обмана людей. Как правило, аферы с паями проворачивали с помощью поддельных подписей пайщиков о согласии на сделки. Уже проводится 12 досудебных расследований, два уголовных дела направлены в суд.

Подводя итог, стоит отметить, что во время акции прокурорам поступили сотни вопросов. Ответить на многие сходу было трудно. Люди доверяли и свои личные проблемы, в которых нужно будет еще долго разбираться. Выслушали всех, а народ попросил продолжать такую практику общения.

Инна Лопатко