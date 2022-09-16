Кыргызстан сообщил об обстреле Баткена со стороны Таджикистана

Окрестности города Баткен подверглись обстрелу. Разрушены объекты инфраструктуры. Эвакуируют жителей, сообщает Zakon.kz.

По данным погранслужбы Кыргызстана, окрестности аэропорта в Баткене и объекты на окраине города подверглись обстрелу со стороны Таджикистана. Начата эвакуация мирных жителей.

По информации ГКНБ Таджикистана, военнослужащие Кыргызстана совершили вооруженное нападение на несколько населенных пунктов, применяя тяжелое орудие. Нападение произошло на поселки Ходжаи Аъло, Куммазор, Сурх, Сомониён, Кулканд города Исфара, а также Хистеварз и Овчикалъача Бободжон-Гафуровского района.

Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Пострадавшие есть с обеих сторон.

В Бишкеке люди вышли на митинг из-за событий на кыргызско-таджикской границе.