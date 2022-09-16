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Более 11 млн тенге выплатили казахстанцам за сообщения о невыдаче фискального чека

Более 11 млн тенге выплатили казахстанцам за сообщения о невыдаче чеков Фото: pexels
С начала года казахстанцы сообщили в налоговые органы об 11,3 тыс. фактов нарушений: невыдаче фискального чека при покупке и отказе принимать банковскую карту, и получили вознаграждения в 11,3 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации Комитета госдоходов МФ РК, выплаты осуществляются в рамках ежегодной акции "Гражданский контроль – требуй чек".

Казахстанцы могут сообщить о невыдаче фискального чека контрольно-кассовой машины или об отказе в приеме банковской карты и получить вознаграждение.

Все обращения будут рассмотрены органами государственных доходов. Сообщить о фактах нарушения – невыдаче фискального чека и отказе в приеме банковской карты – можно, скачав бесплатное мобильное приложение Wipon cashback с App Store или Play market, и получить вознаграждение на баланс телефона в случае подтверждения факта нарушения.Комитет госдоходов МФ РК

За такое нарушение в первый раз дается предупреждение, за повторное правонарушение в течение года налагается штраф, сумма которого зависит от размерности предпринимательства (малый, средний, крупный).

Как отметили в КГД, с начала года повторно привлечено к ответственности 474 предпринимателя и наложен штраф на сумму 14,6 млн тенге.

Комитет государственных доходов призывает всех казахстанцев выразить свою гражданскую позицию, проявить нулевую терпимость к нарушению закона и активно участвовать в акции "Гражданский контроль – требуй чек".

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