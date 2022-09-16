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Денежные переводы из России в Казахстан выросли почти в 6 раз

переводы Казахстан Россия Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Аналитики отмечают, что после ухода из России международных систем Visa и Mastercard россияне стали чаще отправлять деньги в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В отчете Ranking.kz отмечено, что с января по июль 2022 года россияне перечислили в Казахстан 193,8 млрд тенге. Это сразу в 5,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

По дополнению экспертов, в пятерку лидеров по объему полученных из-за рубежа средств вошли:

  • Кыргызстан (40,9 млрд тг);

  • США (26,9 млрд тг):

  • Узбекистан (23,9 млрд тг);

  • Южная Корея (23,7 млрд тг).

Всего же, как говорится в публикации, объем отправленных через международные системы денежных переводов (СДП) средств за январь–июль 2022 года составил 582,5 млрд тг.

В разрезе стран 69% объема переводов из Казахстана за рубеж за январь–июль 2022 года пришлось на Узбекистан (163,6 млрд тг), Турцию (136,5 млрд тг) и Россию (101,8 млрд тг).

Кроме того, значительные объемы средств были отправлены в:

  • Кыргызстан (58,5 млрд тг);

  • Грузию (44,9 млрд тг).

2 сентября стало известно, что Национальный управляющий холдинг "Байтерек" купил Сбербанк Казахстан.

Позднее председатель Агентства Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова назвала причину покупки.

Также председатель правления Национального управляющего холдинга "Байтерек" Канат Шарлапаев заявил о том, что Сбербанк Казахстан проведет ребрендинг и станет носить имя "Береке".

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