Курс доллара снова вырос на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 477,12 тенге, поднявшись еще на 2,52 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 7,89 тенге (-0,03).

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился и составил 68,10 тенге (+0,11).

Курс евро установлен Нацбанком в 473,81 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 474-478 тенге, евро – 474-482 тенге, рос. рубль – 7,4-7,8 тенге.

Между тем мировые цены на нефть выросли на торгах 16 сентября.

Так, ноябрьские фьючерсы на Brent подорожали на 0,39%, до 91,19 доллара за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI выросли на 0,24%, до 85,3 доллара за баррель.