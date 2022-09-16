Аким Алматы прокомментировал вопрос бесплатного школьного питания

В Алматы бизнесмены встретились с акимом Алматы Ерболатом Досаевым. Они затронули вопрос о бесплатном школьном питании учеников начальных классов. На человека выходит 560 тенге в день. Этой суммы достаточно только на продукты, сообщает Zakon.kz.

При этом не учитываются работа и расходы на приготовление еды. После пандемии предпринимателям приходится брать кредиты, чтобы выполнить обязательства по обеспечению детей питанием.

У Досаева спросили, можно ли рассмотреть вопрос авансовых платежей.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

С 1 сентября мы впервые в нашем городе охватили бесплатным питанием наших детей – учеников начальных классов. Когда я объявлял об этом, то предполагал, что бизнесмены должны понимать, что будет высокая нагрузка. Аким города Алматы Ерболат Досаев

По мнению акима Алматы, ответственные структуры при формировании бюджета ориентировались на рыночные цены. Оценки стоимости питания проводились еще в апреле.

При формировании бюджета на 2023 год будет изучен и рассмотрен вопрос авансового платежа, сказал Ерболат Досаев.

В Алматы во всех государственных школах ввели бесплатное питание для учеников начальных классов с 1 сентября.