Фонд "Қазақстан халқына" обустроит дома погорельцев в Костанайской области

Построенные за счет бюджета дома пострадавшим от пожаров жителям Костанайской области обустроят на средства Общественного фонда "Қазақстан халқына". Об этом сегодня заявил председатель правления фонда Болат Жамишев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Болат Жамишев сообщил, что у людей сгорело все имущество.

Мы с акимом поговорили и договорились, что мы поучаствуем не сейчас, не по экстренной помощи. Мы поучаствуем тогда, когда дома построят и встанет вопрос о мебели, холодильниках и прочем. По оснащению этих домов мы этим людям поможем. Председатель правления Общественного фонда "Қазақстан халқына" Болат Жамишев

По его словам, это будет актуально.

Дома за счет бюджета построят. У них же сгорело все имущество, и вот мы готовы будем это возместить. И сделаем это еще и за счет целевых денег. Председатель правления Общественного фонда "Қазақстан халқына" Болат Жамишев

4 сентября премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил в срочном порядке заняться вопросом строительства будущего жилья для пострадавших при пожарах в Костанайской области.

8 сентября министр национальной экономики РК Алибек Куантыров сообщил, что из резерва правительства будет выделено 2,3 млрд тенге на строительство жилья для погорельцев Костанайской области.