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Политолог: деятельность ШОС привлекает внимание всего мирового сообщества

Заседание Совета глав государств – членов ШОС Фото: akorda.kz
Комментируя заседание Совета глав государств – членов ШОС, эксперт КИСИ при президенте РК Санат Кушкумбаев отметил, что большая часть населения земного шара сосредоточена в этих странах, поэтому ее деятельность привлекает внимание всего мирового сообщества, сообщает Zakon.kz.

Самаркандский саммит ШОС знаменателен тем, что в нем участвуют не только восемь постоянных членов-государств, но и 15 глав государств и правительств различных стран. Среди приглашенных и президент Турции Эрдоган, а Турция является членом НАТО. Шанхайская организация сотрудничества не является блоковой структурой и никогда себя так не позиционировала.

Казахстан с самого начала с большой заинтересованностью участвует в деятельности ШОС, являясь, по сути, одним из государств-учредителей, отметил эксперт КИСИ при президенте РК Санат Кушкумбаев.  

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Политолог напомнил, что Шанхайская организация сотрудничества выросла из структуры переговорного процесса по границам, в которую сначала входили Китай и четыре приграничные постсоветские страны – Казахстан, Россия, Кыргызстан и Таджикистан.

Вначале шли переговоры о демилитаризации. Стороны избрали диалоговый формат, который был успешным и в дальнейшем вырос. Присоединился Узбекистан, затем две южноазиатские страны – Пакистан и Индия. На саммите ШОС в Самарканде фактически  был дан старт присоединению Ирана, который подписал меморандум о присоединении к ШОС. Иранской стороне необходимо будет ратифицировать еще большое количество документов, чтобы стать полноценным членом ШОС. Эксперт КИСИ при президенте РК Санат Кушкумбаев

По мнению политолога, расширилось количество стран-партнеров, есть наблюдатели из Катара и других ближневосточных государств. Поэтому этот саммит очень интересен, особенно на фоне происходящих событий в мировом экономическом пространстве и геополитической турбулентности.

Важно, что на этой многосторонней площадке есть двух- трехсторонние форматы договоренностей. Понятно, у России, Китая, Ирана отдельные позиции, отдельные отношения и история этих отношений с их контрпартнерами – западными странами. Но полностью переносить это на площадку ШОС было бы ошибочно, поэтому в данном контексте ШОС больше организация сотрудничества. Она построена на понимании кооперативной безопасности на основе сотрудничества в экономической сфере. Это то, что привлекает Казахстан в этой структуре. Эксперт КИСИ при президенте РК Санат Кушкумбаев

Еще один аспект – это сотрудничество в рамках Региональной антитеррористической структуры (РАС) ШОС, штаб-квартира которой находится в Ташкенте.

– Здесь у нас есть взаимопонимание, мы совместно противодействуем международному терроризму, экстремизму, радикализму, наркотрафику. Это общие вызовы и угрозы, в борьбе с которыми страны ШОС объединяются и принимают совместные меры, – говорит Санат Кушкумбаев. – В этом контексте в повестке ШОС Афганистан всегда занимал важное место. По сути, можно сказать, что Афганистан сейчас окружен пространством ШОС. Поэтому вопросы – каким образом взаимодействовать, как можно повлиять, какие скоординированные меры и методы избрать, чтобы вовлечь Афганистан в конструктивные взаимоотношения, какую повестку продвигать совместно в афганском направлении – тоже будут очень важными.

Здесь есть различия, считает политолог: "Тот же Таджикистан имеет свою собственную точку зрения. Своя линия у Пакистана и Узбекистана. Есть отличие во взглядах Ирана и Индии, поэтому нужно учитывать этот аспект".

В целом, говоря о Шанхайской организации сотрудничества, он отметил, что у ШОС  изначально было два колеса – безопасность и торгово-экономическое сотрудничество. Они остаются ключевыми направлениями. К ним добавляются новые форматы взаимодействия в культурной, гуманитарной, образовательной сферах, а также в области цифровизации.

Но те столбовые вещи, которые изначально были, они остаются. Это организация для сотрудничества. Само ее название говорит о том, что она привлекает азиатские страны. И не только. Речь идет и о присоединении к ней Беларуси. Поэтому это крупнейшая  платформа для кооперации не только в Азии, но и в мире. Эксперт КИСИ при президенте РК Санат Кушкумбаев

Учитывая, что больше 60% площади земной поверхности, половина населения земного шара сосредоточена в странах – членах ШОС, на ее деятельность большое внимание обращают не только соседи, но и мировое сообщество.

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