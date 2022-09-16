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Законодательство РК

Казахстанка незаконно пыталась вывезти из страны 100 тысяч долларов

казахстанка Турция доллары АФМ Фото: Zakon.kz
В Туркестанской области пресекли факт незаконного вывоза незадекларированной валюты. Казахстанка планировала вывезти в Турцию почти 100 тысяч долларов (около 47 млн тенге), сообщает Zakon.kz.

Иностранная валюта, как отмечено в сообщении Агентства по финансовому мониторингу, была обнаружена в рюкзаке пассажирки.

Виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 40 месячных расчетных показателей. Пресс-служба АФМ РК

Также отмечено, что изъятые денежные средства обращены в доход государства.

Днем ранее стало известно, что через аэропорт Алматы в ОАЭ пытались вывезти золото на 84 млн тенге.

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