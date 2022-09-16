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В Костанайской области лженалоговик проводил "проверки" и вымогал деньги

лженалоговик в Костанайской области Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Костанайской области неизвестный мужчина представлялся сотрудником налоговых органов, проводил проверки и вымогал деньги. Об этом рассказали в Комитете государственных доходов МФ РК, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в КГД, сигнал о том, что неизвестный, представившись сотрудником налоговой, проверяет выдачу фискальных чеков, угрожает предпринимателям налоговой проверкой, вымогает деньги, поступил на телефон доверия областного департамента государственных доходов.

Комитет государственных доходов сообщает, что указанное лицо не имеет отношения к органам государственных доходов. Обращаем внимание, что налоговая проверка проводится на основании предписания, в котором указываются вопросы, подлежащие проверке.Комитет госдоходов

Также в комитете отметили, что согласно Налоговому кодексу, налогоплательщик при проведении налоговой проверки вправе:

  • запрашивать у налогового органа и получать от них информацию о положениях Налогового кодекса и законодательства РК, касающихся порядка проведения проверки;

  • требовать от должностных лиц налоговых органов, проводящих налоговую проверку, предъявления предписания о проведении налоговой проверки, а также служебных удостоверений либо идентификационных карт.

В связи с чем в КГД обратились к казахстанцам: если вы столкнулись с неправомерными действиями со стороны сотрудников или лиц, представляющихся сотрудниками органов государственных доходов, грубостью, незаконными требованиями, вымогательством и другими признаками коррупционных правонарушений, то сообщите об этом по номеру 8-7172-71-80-05 и по телефонам доверия территориальных органов государственных доходов.

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