Смаилов проверил строительство жилья для пострадавших от пожаров в Костанайской области
На выделенной территории размером 12 га возводят 91 дом. Площадь каждого дома составляет 100 квадратных метров. К прилегающим земельным участкам (по 10 соток) проведут всю инфраструктуру: газ, воду, электричество. Подъездные пути к домам заасфальтируют.
Разработан проект с устройством фундаментов на расстоянии 2,5 м от залегания грунтовых вод, чтобы не допустить подтопление жилых домов. Об этом сообщил первый заместитель акима области Гауез Нурмухамбетов.
Фото: primeminister.kz
7 сентября к работам приступили 13 подрядных организаций. Под все дома выкопаны котлованы. На 55 участках залит фундамент, на 2 участках завершен монтаж фундаментных блоков. Были установлены видеокамеры. Контроль за ходом строительства ведется в онлайн-режиме.
Как отметил Алихан Смаилов, для работ правительство выделило более 2,2 млрд тенге.
Фото: primeminister.kz
Сейчас перед акиматом и подрядчиками стоит задача качественно провести строительные работы в установленные сроки – 2 месяца. Этот вопрос находится на особом контроле Главы государства и Правительства. Поэтому мы ждем ответственного отношения к поставленной задаче, – сказал Алихан Смаилов, обращаясь к представителям подрядных компаний.
Затем премьер-министр посетил эвакуационный пункт на базе школы в селе Аулиеколь и встретился с пострадавшими.
Мы знаем, в какой сложной ситуации вы оказались из-за масштабных природных пожаров. Однако в этот критический момент государство оперативно оказало всю необходимую поддержку. И эта работа будет продолжена.Алихан Смаилов
Фото: primeminister.kz
Он отметил, что президент страны специально приехал на место происшествия, чтобы дать соответствующие поручения и взять ситуацию на личный контроль.
Хочу поблагодарить вас за проявленное спокойствие в такой непростой период, а также всех казахстанцев, которые в очередной раз показав единство нашего народа, оказывали помощь соотечественникам.Алихан Смаилов
Эвакуированные жители поблагодарили за оказываемые внимание и поддержку со стороны государства.
Пожар начался 2 сентября на территории Басаманского и Семиозерного управлений лесного хозяйства. На следующий день, 3 сентября, из-за пожара эвакуировали несколько сел в Аулиекольском районе.
4 сентября глава МЧС РК Юрий Ильин сообщил, что площадь пожаров превысила 43 тыс. га.
5 сентября Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область. Глава государства с вертолета осмотрел территорию пожара, призвал извлечь уроки на фоне ЧП в Костанайской области. Также президент пообещал наградить спасателей и встретился с пострадавшими. Кроме того, глава государства призвал серьезно укрепить МЧС как институт, а также заявил волонтерам, что гордится ими.
О локализации огня стало известно 7 сентября. 10 сентября в 10:00 пожарные Костанайской области сообщили о ликвидации огня в Аулиекольском районе.
13 сентября прокуратура Костанайской области начала досудебное расследование в отношении руководства КГУ "Басаманское учреждение лесного хозяйства", на территории которого в начале сентября вспыхнул крупный пожар.