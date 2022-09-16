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Смаилов проверил строительство жилья для пострадавших от пожаров в Костанайской области

область Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в Костанайскую область, в пятницу, 16 сентября. Он посетил село Аулиеколь и ознакомился с ходом строительства новых домов для граждан, которые потеряли жилье во время лесных пожаров, сообщает Zakon.kz.

На выделенной территории размером 12 га возводят 91 дом. Площадь каждого дома составляет 100 квадратных метров. К прилегающим земельным участкам (по 10 соток) проведут всю инфраструктуру: газ, воду, электричество. Подъездные пути к домам заасфальтируют.

Разработан проект с устройством фундаментов на расстоянии 2,5 м от залегания грунтовых вод, чтобы не допустить подтопление жилых домов. Об этом сообщил первый заместитель акима области Гауез Нурмухамбетов.

новые дома

Фото: primeminister.kz

7 сентября к работам приступили 13 подрядных организаций. Под все дома выкопаны котлованы. На 55 участках залит фундамент, на 2 участках завершен монтаж фундаментных блоков. Были установлены видеокамеры. Контроль за ходом строительства ведется в онлайн-режиме.

Как отметил Алихан Смаилов, для работ правительство выделило более 2,2 млрд тенге.

дома

Фото: primeminister.kz

Сейчас перед акиматом и подрядчиками стоит задача качественно провести строительные работы в установленные сроки – 2 месяца. Этот вопрос находится на особом контроле Главы государства и Правительства. Поэтому мы ждем ответственного отношения к поставленной задаче, – сказал Алихан Смаилов, обращаясь к представителям подрядных компаний.

Затем премьер-министр посетил эвакуационный пункт на базе школы в селе Аулиеколь и встретился с пострадавшими.

Мы знаем, в какой сложной ситуации вы оказались из-за масштабных природных пожаров. Однако в этот критический момент государство оперативно оказало всю необходимую поддержку. И эта работа будет продолжена.Алихан Смаилов

строительство

Фото: primeminister.kz

Он отметил, что президент страны специально приехал на место происшествия, чтобы дать соответствующие поручения и взять ситуацию на личный контроль.

Хочу поблагодарить вас за проявленное спокойствие в такой непростой период, а также всех казахстанцев, которые в очередной раз показав единство нашего народа, оказывали помощь соотечественникам.Алихан Смаилов

Эвакуированные жители поблагодарили за оказываемые внимание и поддержку со стороны государства.

Пожар начался 2 сентября на территории Басаманского и Семиозерного управлений лесного хозяйства. На следующий день, 3 сентября, из-за пожара эвакуировали несколько сел в Аулиекольском районе.

4 сентября глава МЧС РК Юрий Ильин сообщил, что площадь пожаров превысила 43 тыс. га.

5 сентября Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область. Глава государства с вертолета осмотрел территорию пожара, призвал извлечь уроки на фоне ЧП в Костанайской области. Также президент пообещал наградить спасателей и встретился с пострадавшими. Кроме того, глава государства призвал серьезно укрепить МЧС как институт, а также заявил волонтерам, что гордится ими.

О локализации огня стало известно 7 сентября. 10 сентября в 10:00 пожарные Костанайской области сообщили о ликвидации огня в Аулиекольском районе.

13 сентября прокуратура Костанайской области начала досудебное расследование в отношении руководства КГУ "Басаманское учреждение лесного хозяйства", на территории которого в начале сентября вспыхнул крупный пожар.

Ирина Лукичева
Костанайская область
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