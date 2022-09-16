Боксер Батыржан Джукембаев дал прогноз на бой Головкина

Казахстанский боксер Батыржан Джукембаев поделился своим мнением о предстоящей схватке между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом в интервью с беттинг-компанией Parimatch.

Батыр Джукембаев по прозвищу "777" провел более 200 боев за свою боксерскую карьеру. Из них 21 – в качестве профессионала с 18 победами и всего одним поражением. Его послужной список включает такие титулы, как международный чемпион по версиям IBF Inter-Continental и IBO International, а также чемпион американского континента по версиям WBA Continental Americas и WBC Continental Americas в первом полусреднем весе.

Джукембаев, как и все соотечественники, болеет за Головкина, но не уверен, что исход боя настолько очевиден.

По мнению Батыржана, Головкин принял правильное решение, начав выступать в Штатах.

Этот переезд был очень успешен. Тогда HBO был очень популярен. Самый яркий бой Головкина для меня, конечно, с Канело. Я видел его вживую и считаю, что Головкин выиграл первый бой, а на второй было бы справедливым дать ничью. Техника боя Гены очень красивая и завораживающая, что вызывает симпатию болельщиков. Каждый его выход на ринг становится ярким и зрелищным событием. Батыр Джукембаев

Знаменитая трилогия GGG и Канело берет начало в 2017 году, но Джукембаев считает, что предпосылки были еще в 2015, когда Головкин оказался в центре конфликта с Мигелем Котто, известным пуэрториканским боксером, завоевавшим титулы в четырех весовых категориях. Команда Головкина стремилась пополнить список противников более именитыми бойцами. На тот момент Котто был следующим в списке, но он отказался в пользу боя с Альваресом. В этот же период Головкин вышел против именитого канадца Давида Лемье и победил техническим нокаутом.

В истории с Котто ему был выгоден денежный бой с Альваресом. Тогда Канело переходил к среднему весу. А Головкин начал уверенно штурмовать средний вес, где побил Келла Брука и опасного Джейкобса, а НВО активно разогревали данное противостояние. И в 2017 году началось это захватывающее противостояние. Альварес был самым удобным в плане гонорара и весовой категории. Батыр Джукембаев

В преддверии боя Мигель Котто заявил, что для Головкина эта встреча – последний шанс на крупную победу. Напоминаем, казахстанскому чемпиону исполнилось 40 лет, что вызвало много слухов о потенциальном завершении карьеры и сомнений о физических возможностях бойца. Джукембаев заметил, что самыми сложными боями для Головкина были именно последние.

Можно привести в пример бой с Деревянченко. Головкин не показал все, на что способен. Позже в разговоре с его братом Максимом я узнал, что всему виной проблемы со здоровьем. Видимо, возраст все-таки ощущается. В истории бокса очень мало чемпионов, которые выступают на ринге в 40 лет и являются действующими обладателями нескольких титулов. Он уже сотворил историю, у него этого не отнять. В третьем бою будет настоящая драка. Мы верим в победу Головкина. Батыр Джукембаев

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