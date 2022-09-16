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Курсы валют на 17-18 сентября

торги на бирже Фото: Zakon.kz
По итогам вечерних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 476,77 тенге, повысившись на 2,17 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс евро составил 475,60 тенге (+1,83).

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 7,89 тенге (-0,03).

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился и составил 68,10 тенге (+0,11).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 475-479 тенге, евро – 474-482 тенге, рос. рубль – 7,4-7,8 тенге.

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