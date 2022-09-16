Нурсултан Назарбаев и египетский имам обсудили важность диалога конфессий

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с Верховным имамом университета "Аль-Азхар" Шейхом Ахмедом ат-Тайебом после пятничного намаза в стенах Главной мечети столицы, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте Elbasy.kz, собеседники обговорили актуальные вопросы межконфессионального диалога в мире. Особо была подчеркнута роль в этом процессе Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Фото: elbasy.kz

Кроме того, Елбасы поделился воспоминаниями о ходе становления отношений между Казахстаном и Египтом.

Нурсултан Назарбаев также выразил поддержку основным тезисам выступления Ахмеда ат-Тайеба на съезде, отметив актуальность обеспечения открытости диалога между религиозными лидерами, – говорится в публикации.

14-15 сентября в Нур-Султане прошел VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий.