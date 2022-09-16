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Аким Алматы рассказал, куда пойдут доходы от платных парковок

Доходы от платных парковок в Алматы пойдут на социальные нужды Фото: aparking
Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с бизнесменами 16 сентября сказал, что доходы от платных парковок пойдут на социальные нужды горожан, сообщает Zakon.kz.

По словам Досаева, акимат завершил прием активов ТОО "Alan Parking" и ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" в коммунальную собственность. Теперь это 100% коммунальное предприятие. Все доходы от единого оператора будут идти в местный бюджет и никаких посредников не будет.

Доходы от платных парковок будут идти на социальные нужды горожан. Новые трубы, инженерные сети, школы и поликлиники, все это будет строиться за счет местного бюджета. Для социальных нужд буду собирать каждую тиынку в бюджет города. Аким Алматы Ерболат Досаев

25 апреля стало известно, что платные парковки возвращены в коммунальную собственность Алматы.

В настоящее время в отношении руководителей компаний возбуждено уголовное дело и проводится следствие, связанное с хищением бюджетных средств.

14 апреля стало известно, что арестован гендиректор ТОО "AlanParking" Мухтар Базарбаев.

Также начато досудебное расследование в отношении ответственных лиц проекта "Парковки Алматы" (A-Parking), которые подозреваются в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

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Анастасия Стативкина
Досаев Ерболат Алматы
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