В Алматы улицу Толе би частично перекроют в связи с празднованием Дня города

В Алматы с 17 по 18 сентября пройдут праздничные мероприятия ко Дню города. В связи с этим ул. Толе би будет частично перекрыта, а также будет изменены схемы движения некоторых автобусов и троллейбусов, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Управлении городской мобильности мегаполиса, ул. Толе би будет перекрыта от пр. Абылай хана до пр. Назарбаева 17 и 18 сентября.

Также в связи с мероприятиями ко Дню города будут изменены схемы движения следующих маршрутов:

№16 – В западном направлении – ул. Кунаева – ул. Богенбай батыра – ул. Желтоксан – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – ул. Кунаева – далее по схеме;

№37 – В западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – ул. Желтоксан – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме;

№48 – В западном направлении – пр. Достык – ул. Богенбай батыра – ул. Желтоксан – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Достык – далее по схеме;

№126 – В западном направлении – ул. Кунаева – ул. Богенбай батыра – ул. Желтоксан – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – ул. Кунаева – далее по схеме;

№201 – В западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – ул. Желтоксан – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме;

№205 – В западном направлении – ул. Толе би – ул. Кунаева – ул. Богенбай батыра – ул. Наурызбай батыра – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Желтоксан - ул. Кабанбай батыра – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме;

№206 – В западном направлении – ул. Толе би – ул. Кунаева – ул. Богенбай батыра – ул. Желтоксан – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме;

№209 – В западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – ул. Желтоксан – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме;

№210 – В западном направлении – ул. Толе би – ул. Кунаева – ул. Богенбай батыра – ул. Желтоксан – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме;

№224 – В западном направлении – ул. Толе би – ул. Кунаева – ул. Богенбай батыра – ул. Желтоксан – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме.

В Управлении городской мобильности Алматы также сообщили, что с 17:00 до 23:00 будут изменены схемы движения маршрутов, курсирующих по пр. Назарбаева и пр. Абылай хана:

№2 – в южном направлении – пр. Назарбаева – ул. Гоголя – ул. Кунаева – ул. Богенбай батыра – пр. Назарбаева – далее по схеме. В обратном направлении – пр. Назарбаева – ул. Кабанбай батыра – ул. Кунаева – ул. Макатаева – пр. Назарбаева – далее по схеме;

№12 – в южном направлении – пр. Абылай хана – ул. Макатаева – ул. Наурызбай батыра – ул. Кабанбай батыра – пр. Абылай хана – далее по схеме. В обратном направлении – пр. Абылай хана – ул. Богенбай батыра – пр. Желтоксан – ул. Гоголя – пр. Абылай хана – далее по схеме;

№59 – в южном направлении – пр. Абылай хана – ул. Макатаева – ул. Наурызбай батыра – ул. Толе би – далее по схеме. В обратном направлении – ул. Толе би – пр. Желтоксан – ул. Гоголя – пр. Абылай хана – далее по схеме;

№63 - ул. Гоголя - ул. Кунаева - ул. Богенбай батыра - пр. Назарбаева - далее по схеме;

№63А - пр. Назарбаева - ул. Кабанбай батыра - ул. Кунаева - ул. Макатаева - далее по схеме;

№79 - в южном направлении - пр. Назарбаева - ул. Гоголя - ул. Кунаева - ул. Богенбай батыра - далее по схеме. В обратном направлении - пр. Назарбаева - ул. Кабанбай батыра - ул. Кунаева - ул. Макатаева - пр. Назарбаева - далее по схеме;

№86 - в южном направлении - пр. Назарбаева - ул. Гоголя - ул. Кунаева - ул. Богенбай батыра - далее по схеме. В обратном направлении - пр. Назарбаева - ул. Кабанбай батыра - ул. Кунаева - ул. Макатаева - пр. Назарбаева - далее по схеме;

№98 - в южном направлении - пр. Абылай хана - ул. Макатаева - ул. Наурызбай батыра - ул. Кабанбай батыра - пр. Абылай хана - далее по схеме. В обратном направлении - пр. Абылай хана - ул. Богенбай батыра - ул. Желтоксан - ул. Гоголя - пр. Абылай хана - далее по схеме;

№99 - в южном направлении - ул. Толе би ул. Наурызбай батыра - ул. Кабанбай батыра - пр. Абылай хана - далее по схеме. В обратном направлении без изменений;

№118 - в западном направлении - ул. Толе би - ул. Кунаева - ул. Богенбай батыра - пр. Назарбаева - далее по схеме. В обратном направлении - пр. Назарбаева - ул. Кабанбай батыра - ул. Кунаева - ул. Толе би - далее по схеме;

№127 - в южном направлении - ул. Кунаева - ул. Богенбай батыра - пр. Назарбаева - далее по схеме. В обратном направлении - пр. Назарбаева - ул. Кабанбай батыра - ул. Кунаева - ул. Макатаева - пр. Назарбаева - далее по схеме;

троллейбус №5 – в северном направлении – ул. Абая – ул. Желтоксана – ул. Гоголя – пр. Абылай хана – далее по схеме. В обратном направлении – ул. Абылай хана – ул. Гоголя – ул. Наурызбай батыра – ул. Абая – далее по схеме;

троллейбус №6 – в северном направлении – ул. Абая – ул. Желтоксана – ул. Гоголя – пр. Абылай хана – далее по схеме. В обратном направлении – ул. Абылай хана – ул. Гоголя – ул. Наурызбай батыра – ул. Абая – далее по схеме.

Кроме того, в связи с проведением фестиваля "Gakku Дауысы" в ночь с 00:00 17 сентября до 00:00 19 сентября будет полностью перекрыто движения по ул. Толе би в обе стороны в западном и восточном направлении со стороны ул. Абылай хана и со стороны ул. Панфилова.

По мере накопления людей будет осуществлено полное перекрытие движения по улицам Абылай хана, Панфилова и Назарбаева в южном и северном направлении со стороны улиц Кабанбай батыра и Гоголя. Управление городской мобильности Алматы

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