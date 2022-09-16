Штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте и пяти областях страны

В Шымкенте и пяти регионах республики 17 сентября ожидаются гроза, шквал, сильный ветер, а также сохраняются заморозки и чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", в субботу в первой половине ночи в Шымкенте ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

В Туркестанской области в горных и предгорных районах, днем в горах региона ожидаются гроза, шквал. Ветер восточный, юго-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области и Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с. Ночью в центре и горных районах области сохраняются заморозки -1...-6°С. В Талдыкоргане ночью сохраняются заморозки -1...-3°С.

Ночью на большей части Западно-Казахстанской области, днем на севере, юго-востоке региона ожидается гроза. Ветер южный, юго-восточный, днем на севере, юго-востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидается гроза. Ветер южный, юго-восточный, днем порывы 18 м/с.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области сохраняются заморозки -2°С. В Усть-Каменогорске ночью на поверхности почвы сохраняются заморозки -2°С.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 17 сентября, а также рассказали, какой будет погода в выходные.