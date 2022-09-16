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Ситуация в Украине: Путин прокомментировал украинское контрнаступление, ЕС намерен обучать украинских военных

Ситуация в Украине 16 сентября Фото: kremlin.ru
Генпрокурор самопровозглашенной ЛНР Сергей Горенко скончался от ранений, Елена Зеленская посетит похороны британской королевы Елизаветы II, сообщает Zakon.kz.

  • Владимир Путин на встрече с индийским президентом Нарендрой Моди: Мы сделаем все, чтобы конфликт в Украине прекратился как можно быстрее.

  • Он заявил, что Россия пока сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и теракты. Российский лидер также прокомментировал заявления киевских властей о контрнаступлении фразой: "Флаг в руки, посмотрим, чем оно закончится". Основной целью СВО было и остается освобождение Донбасса, подчеркнул Владимир Путин. По его словам, эта задача реализуется.

  • Глава Олимпийского и Паралимпийского комитетов США Сюзанна Лайонс выразила уверенность, что российские спортсмены в будущем неизбежно вернутся на международные соревнования.

  • Генпрокурор самопровозглашенной ЛНР Сергей Горенко скончался от ранений, полученных при взрыве в здании Генпрокуратуры в Луганске.

  • Министры по европейским делам Германии, Франции и Польши призвали пересмотреть политику в отношении России, говорится в совместном заявлении, распространенном немецким МИД. Также они предложили создать специальную миссию по обучению в ЕС украинских военных.

  • Британская газета The Sun сообщает, что первая леди Украины Елена Зеленская посетит похороны британской королевы Елизаветы II.

  • Владимир Зеленский: В Изюме на Харьковщине найдены массовые захоронения людей. Необходимые процессуальные действия там уже начались. Больше информации – четкой, проверенной – должно быть завтра.

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