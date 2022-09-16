Ситуация в Украине: Путин прокомментировал украинское контрнаступление, ЕС намерен обучать украинских военных

Владимир Путин на встрече с индийским президентом Нарендрой Моди: Мы сделаем все, чтобы конфликт в Украине прекратился как можно быстрее.

Он заявил, что Россия пока сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и теракты. Российский лидер также прокомментировал заявления киевских властей о контрнаступлении фразой: "Флаг в руки, посмотрим, чем оно закончится". Основной целью СВО было и остается освобождение Донбасса, подчеркнул Владимир Путин. По его словам, эта задача реализуется.

Глава Олимпийского и Паралимпийского комитетов США Сюзанна Лайонс выразила уверенность, что российские спортсмены в будущем неизбежно вернутся на международные соревнования.

Генпрокурор самопровозглашенной ЛНР Сергей Горенко скончался от ранений, полученных при взрыве в здании Генпрокуратуры в Луганске.

Министры по европейским делам Германии, Франции и Польши призвали пересмотреть политику в отношении России, говорится в совместном заявлении, распространенном немецким МИД. Также они предложили создать специальную миссию по обучению в ЕС украинских военных.

Британская газета The Sun сообщает, что первая леди Украины Елена Зеленская посетит похороны британской королевы Елизаветы II.