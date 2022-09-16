Пассажиров Daewoo зажало в салоне после столкновения с BMW – ДТП в Алматы
Авария произошла поздно вечером 16 сентября.
Автомобиль BMW X5 двигался по улице Яссауи в южном направлении. Автомобиль Daewoo Nexia двигался по улице Трудовая в западном. Из-за пробки на Яссауи в северную сторону, видимость была ограничена. Водитель Daewoo выехал на перекресток и в машину на полном ходу врезался BMW.
От сильного удара Daewoo отбросило на обочину, где автомобиль остановил забор жилого частного дома.
Потерявший управление BMW также откинуло в сторону, машина едва не упала в арык.
Заднюю часть Daewoo от прямого удара смяло. Пассажиров на заднем сиденье зажало, и чтобы их освободить, на помощь пришли очевидцы аварии.
Водителя и троих пассажиров Daewoo Nexia госпитализировала прибывшая скорая. Двое в тяжелом состоянии. Никто из находившихся в BMW X5 не пострадал.
На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz