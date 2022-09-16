Пассажиров Daewoo зажало в салоне после столкновения с BMW – ДТП в Алматы

Четыре человека пострадали в сильном ДТП на пересечении улиц Яссауи и Трудовая в Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла поздно вечером 16 сентября.

Автомобиль BMW X5 двигался по улице Яссауи в южном направлении. Автомобиль Daewoo Nexia двигался по улице Трудовая в западном. Из-за пробки на Яссауи в северную сторону, видимость была ограничена. Водитель Daewoo выехал на перекресток и в машину на полном ходу врезался BMW.

От сильного удара Daewoo отбросило на обочину, где автомобиль остановил забор жилого частного дома.

Потерявший управление BMW также откинуло в сторону, машина едва не упала в арык.

Заднюю часть Daewoo от прямого удара смяло. Пассажиров на заднем сиденье зажало, и чтобы их освободить, на помощь пришли очевидцы аварии.

Водителя и троих пассажиров Daewoo Nexia госпитализировала прибывшая скорая. Двое в тяжелом состоянии. Никто из находившихся в BMW X5 не пострадал.

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz