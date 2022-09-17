Половина Караганды осталась без воды из-за аварии

Половина города Караганды осталась в пятницу 16 сентября без питьевой воды. Утром на водоводе произошла серьезная авария, ее последствия устраняют до сих пор, сообщает Zakon.kz.

Жители районов, оставшихся без воды, пользуются запасами, которые успели набрать, передает КТК.

Мы запаслись, конечно, водой – 19 литров. Я надеюсь, до вечера нам хватит. Обещают до 24:00. Ну, я так думаю, сейчас дети после садика, все со школы – может даже и не хватить. Как бы неудобно, конечно. Мы привыкли к комфортной жизни, что все под рукой. Шынар Мулькубаева

Про аварию стало известно накануне и еще в четверг вечером в соцсетях появились призывы запасаться водой.

Большая часть медицинских учреждений и детских садов работала в штатном режиме. К тому же компания-монополист организовала подвоз воды. А вот в школах, согласно эпидправилам, пришлось сократить учебные часы. Ремонтные работы планируют завершить в полночь – и только потом заполнять трубы.

Говорится, что в последний раз реконструкцию водовода проводили 8 лет назад. Тогда специалисты пророчили ему десятки лет службы.