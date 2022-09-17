Мужчина попытался прорваться к гробу Елизаветы II

Закрытый гроб, покрытый королевским штандартом, располагается в Вестминстер-холле Вестминстерского дворца, сообщает Zakon.kz.

Полиция Лондона задержала мужчину, который пытался прорваться к гробу с телом королевы Великобритании Елизаветы II в Вестминстерском дворце, пишет Sky News.

Очевидец инцидента Трейси Холланд рассказала, что мужчина едва не снес ее семилетнюю племянницу.

Полицейские задержали мужчину, которому удалось снять штандарт с гроба.

В полиции подтвердили задержание мужчины и сообщили, что нарушитель находится под стражей.

Вестминстерский дворец круглосуточно открыт для желающих проститься с королевой.