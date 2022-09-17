В Темиртау пациента привили от коронавируса после смерти

59-летний мужчина скончался от последствий коронавирусной инфекции 28 июля. На следующий день он "получил" второй компонент вакцины, сообщает Zakon.kz.

Темиртауская полиция расследует уникальный случай в отношении медиков, рассказал телеканал "Астана".

В местной больнице пациенту сделали прививку от коронавируса сразу после его кончины. Так записано в отчете о проведении вакцинации.

Известно, что 59-летний мужчина скончался 28 июля от последствий опасного вируса. Но уже на следующий день он якобы получил второй компонент прививки.

Следователи выясняют обстоятельства несколько месяцев. Расследование вели по статье "Подделка документов".

Однако виновного так и не нашли и дело прекратили. В ДП Карагандинской области сообщили, что к компьютеру, через который вносились данные в информационную систему "Вакцинация", имели доступ все медсотрудники.