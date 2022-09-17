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Невролог назвал симптомы болезней рук

болезнь рук Фото: pixabay
Пережатием нерва чаще всего страдают пианисты, ювелиры и люди, много работающие за компьютером, сообщает Zakon.kz.

Люди, работающие за компьютером, ювелиры, пианисты, чаще всего страдают от последствий сжатия нервов, среди которых потеря чувствительности и подвижности конечности. Об этом рассказал невролог Петр Труханов, пишет ura.ru.

По его словам, пекущие и покалывающие ощущения указывают на сжатие нерва в определенных узких местах.

Если нерв долго сжимается там, он может травмироваться так, что уже не восстановится. Особенно к этому склонны люди с определенными профессиями. Это пианисты, ювелиры, те, кто много и долго работает за компьютером. Сначала это может проявлять себя онемением, и человек может не обращать на это внимания. Но в какой-то момент нерв может сказать "до свидания", перестать работать полностью. Сначала страдает чувствительность, может, вплоть до потери движения.Петр Труханов

Невролог отметил, что такая проблема чаще возникает в руках, но бывает и в других конечностях.

Бывает и в ногах, но значительно реже. Они обычно не испытывают такой статической нагрузки. В кисти наиболее часто происходят такие процессы и бывают долгосрочными. Потому что когда сжимается нерв на уровне карпального канала, перехода предплечья в кисть, место, где он проходит, очень узкое. Петр Труханов

Врач заключил, что нерв восстанавливается не во всех случаях даже после оперативного лечения.

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