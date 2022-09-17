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Дэвид Бэкхем простоял в очереди к гробу Елизаветы II 12 часов

Дэвид Бэкхем простоял в очереди к гробу Елизаветы II 12 часов Фото: Instagram/theroyalfamily
Дэвид Бекхэм был среди множества звезд спорта Великобритании и всего мира, которые почтили память королевы Елизаветы II, сообщает Zakon.kz.

Бывший капитан сборной Англии по футболу простоял более 12 часов в очереди, чтобы проститься с Елизаветой II. Спортсмена на церемонии прощания заметили журналисты телеканала Sky News.

Он рассказал, что пришел на церемонию, чтобы отдать дань уважения «особенной королеве».

Наши мысли с королевской семьей, очень приятно слышать все эти истории от людей, которые здесь собрались. Особенный для меня момент был на вручении ордена Британской империи. Со мной были мои бабушка с дедушкой, которые воспитали во мне большого роялиста и поклонника королевской семьи, а также моя жена. Я не просто вышел и получил награду, но и поговорил с Ее Величеством. Мне очень повезло, что в моей жизни были такие моменты.Дэвид Бэкхем

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года на 97-м году жизни. После ее смерти королем стал ее сын, взявший себе имя Чарльз III.

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