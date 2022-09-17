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"Барыс" уступил в повторной встрече чемпиону КХЛ-2021

Хоккей Поражение Барыса Фото: hcbarys.kz
Во втором матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Нур-Султане между казахстанским хоккейным клубом "Барыс" и "Авангардом" два очка заработал омский коллектив, сообщает Zakon.kz.

Стартовый отрезок данного поединка остался за гостями, которые повели в счете после точных бросков Александра Дергачёва и Сергея Толчинского. Перед самым перерывом хоккеист "Барыса" Егор Петухов отквитал одну шайбу.

Но в начале второго периода омичи снова оторвались вперед и на этот раз сделали серьезный шаг к первой победе в новом сезоне. Рид Буше реализовал большинство, а вскоре Семён Чистяков в четвертый раз огорчил казахстанских болельщиков. А шайба Алексея Береглазова, можно сказать, предопределила судьбу матча. 5:1 – и команды ушли на второй перерыв.

Капитан "Барыса" Линден Вей вернул мизерную надежду своей дружине в самом начале заключительной трети, но на большее хозяев не хватило. 5:2 и "Авангард" одерживает первую победу в чемпионате после шести поражений.

18 сентября подопечные Андрея Скабелки сыграют дома с одним из лидеров Восточной конференции "Сибирью". Команда из Новосибирска сейчас располагается на третьей позиции турнирной таблицы, а "Барыс" – на девятом месте.

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