Назван топ осенних заболеваний

Осенью преобладают такие заболевания, как COVID-19, грипп, ОРВИ, болезни суставов и инфаркты, сообщает Zakon.kz.

Российский врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева рассказала, что коронавирус, грипп, ОРВИ с отитами и синуситами, менингит, обострения язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, экзема, псориаз, атопический дерматит, гипертонические кризы и инфаркты, а также болезни суставов входят в основной топ заболеваний осени, пишет Ura.ru.

Также обостряется язва желудка, двенадцатиперстной кишки, заболевания кожи. Летом экземы, псориаз, атопический дерматит проходят. Осенью все, наоборот, обостряется. Выход без шапок на холодный воздух влияет на сердечно-сосудистую систему, в итоге мы получаем гипертонические кризы, инфаркты. Плюс, болезни суставов, – отметила терапевт.

Она добавила, что осенью особенно нужно защищать шейно-воротниковую зону.

Перепад температур для суставов и нервной системы может стать фактором воспалительных явлений.