В Усть-Каменогорске найдена пропавшая 9-летняя девочка

В Управление полиции Усть-Каменогорска поступило заявление от жительницы города с просьбой помочь найти ее несовершеннолетнюю внучку, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, незамедлительно был поднят личный состав Управления полиции и в течение часа ребенок был найден и передан родным.

С девочкой все хорошо, с ней участковые инспекторы полиции провели беседу о недопущении подобных фактов. Женщина выражает благодарность сотрудникам полиции за оперативность в поиске внучки, – рассказал и.о. начальника Управления полиции города Усть-Каменогорска Орал Рыспаев.

Полицейские напоминают горожанам о необходимости быть внимательными к своим несовершеннолетним детям и в случае пропажи ребенка или близких родственников незамедлительно обращаться в полицию по телефону 102, не теряя времени на самостоятельные поиски.