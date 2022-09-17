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В Усть-Каменогорске найдена пропавшая 9-летняя девочка

В Усть-Каменогорске оперативно нашли пропавшую девочку Фото: Управление полиции Усть-Каменогорска
В Управление полиции Усть-Каменогорска поступило заявление от жительницы города с просьбой помочь найти ее несовершеннолетнюю внучку, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, незамедлительно был поднят личный состав Управления полиции и в течение часа ребенок был найден и передан родным.

С девочкой все хорошо, с ней участковые инспекторы полиции провели беседу о недопущении подобных фактов. Женщина выражает благодарность сотрудникам полиции за оперативность в поиске внучки, – рассказал и.о. начальника Управления полиции города Усть-Каменогорска Орал Рыспаев.

Полицейские напоминают горожанам о необходимости быть внимательными к своим несовершеннолетним детям и в случае пропажи ребенка или близких родственников незамедлительно обращаться в полицию по телефону 102, не теряя времени на самостоятельные поиски.

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