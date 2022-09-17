Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Алматы горела сауна, расположенная в многоквартирном доме

В Алматы горела сауна Фото: Zakon.kz
Пожар в парильной комнате сауны начался 17 сентября в 05:25. О возможных пострадавших информации не поступало, сообщает Zakon.kz

По заявлению ДЧС Алматы, горела сауна, расположенная в доме на пр. Аль-Фараби.

Горела парильная комната на цокольном этаже на площади 10 кв. м. Причину пожара устанавливают специалисты.

Огонь локализовали в 05:46, потушили в 05:59.

Автор публикации в Instagram сообщил, что сауна была оборудована незаконно. Жильцы много лет писали жалобы и обращения в акимат, прокуратуру и другие госорганы, однако никакой реакции не было.

Читайте также

Россиянка за деньги приводила детей к педофилу

В Жетысуской области КАМАЗ переехал два легковых автомобиля

Режим ЧС ввели в Баткенской области Кыргызстана, граничащей с Таджикистаном

Данияр Кунафин
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте и пяти областях страны
Штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте и пяти областях страны
торги на бирже
Курсы валют на 17-18 сентября
В Алматы улицу Толе би частично перекроют в связи с празднованием Дня города
В Алматы улицу Толе би частично перекроют в связи с празднованием Дня города
Бокс Взвешивание
Головкин оказался тяжелее Канело на процедуре взвешивания
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления