В Алматы горела сауна, расположенная в многоквартирном доме

Пожар в парильной комнате сауны начался 17 сентября в 05:25. О возможных пострадавших информации не поступало, сообщает Zakon.kz

По заявлению ДЧС Алматы, горела сауна, расположенная в доме на пр. Аль-Фараби.

Горела парильная комната на цокольном этаже на площади 10 кв. м. Причину пожара устанавливают специалисты.

Огонь локализовали в 05:46, потушили в 05:59.

Автор публикации в Instagram сообщил, что сауна была оборудована незаконно. Жильцы много лет писали жалобы и обращения в акимат, прокуратуру и другие госорганы, однако никакой реакции не было.