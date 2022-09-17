В Алматы горела сауна, расположенная в многоквартирном доме
Фото: Zakon.kz
Пожар в парильной комнате сауны начался 17 сентября в 05:25. О возможных пострадавших информации не поступало, сообщает Zakon.kz
По заявлению ДЧС Алматы, горела сауна, расположенная в доме на пр. Аль-Фараби.
Горела парильная комната на цокольном этаже на площади 10 кв. м. Причину пожара устанавливают специалисты.
Огонь локализовали в 05:46, потушили в 05:59.
Автор публикации в Instagram сообщил, что сауна была оборудована незаконно. Жильцы много лет писали жалобы и обращения в акимат, прокуратуру и другие госорганы, однако никакой реакции не было.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ