Бейбит Жукаев чуть не сотворил сенсацию на турнире в Турции

Казахстанский молодой теннисист Бейбит Жукаев остановился в шаге от полуфинала Челленджера на кортах Стамбула, проиграв более опытному и авторитетному теннисисту из Молдовы – Раду Алботу, сообщает Zakon.kz.

21-летний представитель актауской школы тенниса на турнире серии ATP Challenger Istanbul, на стадии 1/4 финала в упорной борьбе проиграл 108-й ракетке мира Раду Алботу со счетом 2:6, 6:4, 6:7 (4:7).

За два часа игрового времени казахстанец 19 раз подал навылет и реализовал два брейка из трех.

Несмотря на поражение Жукаев в последнее время демонстрирует очень стабильный теннис и постепенно выходит на уровень хороших игроков АТП-Тура.

Для сравнения, если в начале 2022 года он стоял на 781-й ступени мирового рейтинга, то благодаря последним хорошим выступлениям 19 сентября поднимется на 34 пункта и займет 323-е место.

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