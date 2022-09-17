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В ОДКБ прокомментировали ситуацию на кыргызско-таджикской границе

Баткенская область КР Фото: МЧС КР
В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приветствовали начало переговоров между Кыргызстаном и Таджикистаном и призвали к мирному урегулированию конфликта, сообщает Zakon.kz.

В Секретариате ОДКБ приветствовали прекращение огня и начавшиеся переговоры между пограничными службами Кыргызстана и Таджикистана.

Уверены, что будут найдены взаимоприемлемые пути, чтобы урегулировать этот сложный пограничный вопрос, снизить напряженность и не допустить эскалации. Считаем применение силы неприемлемым. Секретариат ОДКБ

В организации заявили, что внимательно следят за ситуацией и надеются, что установившееся сейчас перемирие будет долгосрочным.

Конфликт необходимо урегулировать исключительно за столом переговоров, невозможно больше допускать гибель людей. Секретариат ОДКБ

Вооруженный конфликт начался 14 сентября в местности Булак-Баши Баткенского района.

16 сентября на саммите ШОС президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон договорились отвести дополнительные силы от границы двух стран и прекратить огонь.

Но уже вечером таджикская сторона нарушила договор и вновь открыла огонь по позициям кыргызских пограничников в населенных пунктах Кулунду и Жаны-Жер Лейлекского района.

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