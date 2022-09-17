В России появилась монета с Иваном-дураком

Центробанк России выпустил памятную серебряную монету с персонажами сказки Петра Ершова "Конек-горбунок", сообщает Zakon.kz.

Монета выпущена тиражом в 5 тыс. штук, имеет номинал в 3 рубля, выполнена из 31,1 г серебра, проба сплава — 925. Входит в серию "Легенды и сказки народов России".

На оборотной стороне монеты изображены летящие над сказочным городом Конек-горбунок с Иваном, держащим в руке жар-птицу; внизу по окружности имеется надпись: "Легенды и сказки народов России". Фигуры Ивана и Конька-горбунка, а также надпись выполнены в рельефе, — говорится на сайте Банка России.

Фото: Банк России

Как отмечается, сказка "Конек-горбунок" Петра Ершова — одно из любимых детских произведений многих поколений. Она была написана в 1834 году и с тех пор переиздавалась более 150 раз.