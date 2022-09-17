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19-летнего алматинца подозревают в распространении наркотиков

наркотики Фото: polisia.kz
Подозреваемого полицейские задержали в частном секторе Медеуского района Алматы, сообщает Zakon.kz.
В ходе личного обыска следственно-оперативной группой из кармана шорт был изъят сверток, обмотанный скотч-лентой, внутри которого находилось 20 полиэтиленовых пакетов с порошкообразным веществом светло-зеленого цвета. Со слов задержанного, данное вещество является синтетическим наркотиком "скорость". Начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов

Сообщается, что криминалисты изъяли смывы с пальцев рук и ладони, срезы карманов шорт, сотовый телефон, в котором имелась переписка и фото с координатами закладок.

Вещественные доказательства направлены на экспертизу.

По слов задержанного, он работает закладчиком непродолжительное время. Адреса мест закладок ему передавали через интернет-приложение, а денежное вознаграждение за "проделанную работу" он получал в криптовалюте.

В Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное дело по ч. 2 ст. 296 УК РК.

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