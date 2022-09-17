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Подросток угнал авто отца и насмерть сбил девочку в Туркестанской области

авто, подростки Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области
Авария произошла 16 сентября около 09:00 в селе Кайнар. Девочка скончалась, не доехав до больницы, сообщает Zakon.kz.

Полицейские установили, что водитель автомобиля марки Lada 211440, несовершеннолетний подросток, не справился с управлением, выехал на обочину и сбил девочку-подростка, которая шла по тротуару.

ДТП

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Юного водителя и его пассажира госпитализировали с различными телесными повреждениями.

авария

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Как выяснилось, подросток забрал машину отца без разрешения.

Ведется досудебное расследование.

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