В Актау 10-летний пешеход попал под колеса авто

Фото: пресс-служба ДП Мангистауской области

Авария произошла около 13:00 в 30-м микрорайоне на дороге напротив ЖК "Инжу", сообщает Zakon.kz.

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