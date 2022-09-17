В Актау 10-летний пешеход попал под колеса авто
Фото: пресс-служба ДП Мангистауской области
Авария произошла около 13:00 в 30-м микрорайоне на дороге напротив ЖК "Инжу", сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе департамента полиции региона, водитель автотранспорта Lada 21723 наехал на мальчика, переходившего дорогу в неположенном месте.
Ребенка доставили в областную детскую больницу.
На водителя составлен административный протокол по ст. 610 КоАП РК.
Машина водворена на штрафстоянку.
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