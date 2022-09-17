Ситуация в Украине: Демонтирован памятник Карлу Марксу, ФРГ требует отстранить сборные РФ и Беларуси по футболу от Евро-2024

Конфликт в Украине поддерживает значительная часть россиян, поэтому НАТО должна использовать все инструменты для давления на РФ, заявила премьер Эстонии Кайя Каллас.

Памятник Карлу Марксу демонтировали в городе Арцизе Одесской области, сообщило украинское агентство УНН. Монумент находился перед зданием горсовета, его перенесут в музей. Также местные власти планируют демонтировать памятник Марксу в селе Холмское Одесской области и памятник Дмитрию Донскому.

Зима приближается, но она не повлияет на военную поддержку Украины со стороны НАТО – глава Военного комитета организации Роб Бауэр.

Украина получила 1,5 млрд долларов гранта от США из целевого фонда Всемирного банка – премьер Украины Денис Шмыгаль.

Украина в любом случае получит ракеты большой дальности, заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

Заключенных в РФ отправляют в Украину, пишет издание SOTA. По данным СМИ, осужденных по статьям "убийство", "тяжкие телесные повреждения", "грабеж" и "разбой" на конфликт "гонят принудительно".

Президент Украины Владимир Зеленский удалил снимок с военнослужащим ВСУ, на форме которого заметна нацистская символика. Фотография с эмблемой дивизии СС "Мертвая голова" была сделана в городе Изюме Харьковской области.