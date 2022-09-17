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Алабай напал на ребенка в Атырауской области

собака Фото: pixabay
Инцидент произошел 10 сентября в 21:00 в селе Томарлы. В Атыраускую областную детскую больницу обратилась мать с семилетним сыном, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали местные исполнительные органы, ребенка укусила бродячая собака, когда он играл на улице.

На месте участковые инспектора полиции и сотрудники ювенальной полиции сообщили в администрацию и вызвали бригаду ветеринарной службы, – говорится в сообщении.

Уточняется, что мальчик с открытой травмой головы проходит лечение в отделении травматологии.

Также известно, что хозяина агрессивной собаки так и не нашли.

21 августа схожая ситуация произошла в Павлодаре. Тогда животное напало на двух взрослых прохожих.

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