Флешмоб в поддержку Геннадия Головкина организовали морские пехотинцы

Более 300 военнослужащих бригады морской пехоты выстроились на плацу в гигантские буквы G в поддержку своего спортивного кумира, сообщает Zakon.kz.

Мы, военнослужащие Вооруженных сил, пристально следим за успехами нашего соотечественника. Мы – воины своей страны, оберегаем мир и покой Казахстана, а Геннадий Головкин поднимает наш флаг на мировой арене. Мы болеем за него и верим в его побед. Командир бригады морской пехоты гвардии Жаннур Саткынов

Отмечается, что для военнослужащих бокс имеет немаловажное значение, так как формирует стойкость, дисциплину, стремление во что бы то ни стало добиваться победы.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

В сентябре прошлого года сборная Вооруженных сил Казахстана по боксу завоевала семь медалей на чемпионате мира среди военнослужащих в Москве, из которых три золотые.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Прямая трансляция поединка между Головкиным и Канело пройдет на Первом канале Евразия 18 сентября и начнется в 06:00 по времени Нур-Султана. Перед началом боя между GGG и Canelo гимн Казахстана споет Димаш Кудайберген. Третий бой определит, кто же из непримиримых соперников станет абсолютным чемпионом в среднем весе.

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