В Бразилии разрешили вакцинировать от COVID-19 детей в возрасте от полугода

Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) одобрило применение препарата от коронавируса нового типа компании Pfizer для детей от 6 месяцев до 4 лет, сообщает Zakon.kz.

Известно, что вводить вакцину необходимо тремя дозами по 0,2 мл.

Перерыв между первыми двумя дозами должен составлять три недели, третий компонент необходимо вводить не менее чем через восемь недель после второго, - цитирует телеканал CNN Brasil сообщение Anvisa.

Как сообщается, разрешение было получено после технического анализа данных и клинических исследований, проведенных лабораторией. Эксперты проанализировали результаты исследований и пришли к выводу, что вакцина безопасна для малышей и также эффективна, как и для взрослых.

Ранее препаратом американской фармацевтической компании было разрешено прививать от коронавируса несовершеннолетних в возрасте от пяти лет.