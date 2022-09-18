Головкин и "Канело" опубликовали видео "готовности к бою"

Утром 18 сентября состоится долгожданный бой Головкин – "Канело". Оба боксера опубликовали в Instagram короткие видеоролики, сообщает Zakon.kz.

Третий бой Головкин — "Канело" пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США) и начнется ориентировочно после 08:00 по времени Астаны.

На кону – звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе.

За несколько часов до боя оба боксера опубликовали короткие видеоролики.

"Канело" сначала жестом перерезает себе горло, празднуя победу, а затем примеряет пояса и корону. "Люди просили этот бой, и вот он. "Канело" – GGG 3", – подписал мексиканец видео.

Головкин же оказался куда скромнее – он опубликовал кадры с тренировок и с дуэлей взглядов с Альваресем. "День боя", – подписал Головкин видео.

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