Казахстанские юноши с третьей попытки стали чемпионами Азии по теннису

В Нур-Султане завершился финальный этап командного первенства Азии среди теннисистов до 12 лет ITF Asia 12&under Team Competition Finals 2022. Сборная Казахстана стала победителем среди юниоров, сообщает Zakon.kz.

В решающем противостоянии казахстанские юноши обыграли команду Таиланда – 2:1.

Судьба титула решилась в третьей решающей парной игре, где Роберт Каминский и Георги Брегвадзе оказались сильнее Дарма Антаратона и Три Срисена – 7:5, 6:3. Еще одно победное очко казахстанской дружине в "одиночке" принес Родион Трайгель.

В категории среди девочек казахстанки в финале уступили сборной Таиланда – 0:3 – и завоевали серебряные медали.

Фото: ktf.kz

ITF Asia 12&under Team Competition Finals в Казахстане прошел пятый раз. В 2019 и 2021 годах казахстанки стали чемпионками, а юноши сначала завоевали бронзовые медали, а затем взяли "серебро".

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