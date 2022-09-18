Пенсионер-путешественник Сарсенбай Котырашов достиг села Бейнеу

Свой пеший путь в Актау 72-летний Сарсенбай Котырашов, кузнец и реставратор, начал 31 марта из родного села Улытау Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

По словам местных жителей, они удивились, встретив 72-летнего Сарсенбая Котырашова на проезжей части на подходе к селу Бейнеу, что в Мангистауской области, сообщает "Лада".

Они дали ему в дорогу воды, некоторую сумму денег и пожелали счастливого пути до Актау.

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На этой неделе Сарсенбая Котырашова встретил в Доссоре в Атырауской области житель Мангистау. По словам самого пенсионера, он рассчитывал прибыть в Актау через 10 дней.