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В Атырау полицейские спасли мужчину, который прыгнул с моста

полицейские спасли мужчину, который спрыгнул с моста Фото: Zakon.kz
Полицейские надели спасательные жилеты и достали мужчину из воды. Они оказали пострадавшему первую помощь, находясь в воде, мужчина потерял сознание, сообщает Zakon.kz.

18 сентября около 02:00 сотрудники батальона патрульной полиции Арман Карабалиев и Меллат Абужанов заметили, что неизвестный мужчина спрыгнул с центрального моста.

Арман Карабалиев надел спасательный жилет и поплыл к тонущему мужчине. Позже на помощь пришел его коллега Меллат Абужанов, чтобы вынести мужчину на берег.

Услышав, что человек спрыгнул в воду, поняли, что времени очень мало. Главное было – спасти жизнь человека. Именно на этом мосту в 2019 году погиб наш коллега Шалкар Акымгалиев, спасший женщину, которая спрыгнула с моста. В памяти всплыла эта история. Но с 2019 года были спасены граждане, которые не раз собирались прыгать с этого моста.Старший лейтенант полиции Арман Карабалиев

Мужчина потерял сознание, полицейские оказали ему первую медицинскую помощь.

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