Димаш Кудайберген опубликовал видео встречи с GGG после боя в США
Фото: скриншот видео
Геннадий Головкин и Димаш Кудайберген встретились на вечере бокса в Лас-Вегасе, где казахстанский боксер провел бой с мексиканцем Саулем Альваресом, сообщает Zakon.kz.
Для нас ты как был чемпионом, чемпионом и остался. Алға, Қазақстан! – подписал видео Димаш.
Отметим, что утром 18 сентября Димаш исполнил гимн Казахстана перед выходом Головкина на ринг.
Сауль "Канело" Альварес победил Геннадия Головкина единогласным решением судей.
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Zakon.kz вел текстовую трансляцию боя. Прочитать ее можно здесь.
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