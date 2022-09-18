Димаш Кудайберген опубликовал видео встречи с GGG после боя в США

Фото: скриншот видео

Геннадий Головкин и Димаш Кудайберген встретились на вечере бокса в Лас-Вегасе, где казахстанский боксер провел бой с мексиканцем Саулем Альваресом, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: