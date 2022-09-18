Лось в Акмолинской области спровоцировал двойную аварию на трассе

Фото: пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области

Дикое животное 18 сентября около 07:00 вышло на автотрассу Нур-Султан – Петропавловск, что привело к двум дорожно-транспортным происшествиям, сообщает Zakon.kz.

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