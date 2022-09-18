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Лось в Акмолинской области спровоцировал двойную аварию на трассе

ДТП Фото: пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области
Дикое животное 18 сентября около 07:00 вышло на автотрассу Нур-Султан – Петропавловск, что привело к двум дорожно-транспортным происшествиям, сообщает Zakon.kz.

Как установили полицейские, сразу две автомашины получили механические повреждения.

Лось погиб на месте.

авария

Фото: пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области

Известно, что один из водителей, 38-летний мужчина, с различными травмами госпитализирован.

авария

Фото: пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области

В настоящее время дознавателями отдела полиции Бурабайского района уточняются все обстоятельства происшествия.

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