Лось в Акмолинской области спровоцировал двойную аварию на трассе
Фото: пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области
Дикое животное 18 сентября около 07:00 вышло на автотрассу Нур-Султан – Петропавловск, что привело к двум дорожно-транспортным происшествиям, сообщает Zakon.kz.
Как установили полицейские, сразу две автомашины получили механические повреждения.
Лось погиб на месте.
Фото: пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области
Известно, что один из водителей, 38-летний мужчина, с различными травмами госпитализирован.
Фото: пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области
В настоящее время дознавателями отдела полиции Бурабайского района уточняются все обстоятельства происшествия.
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