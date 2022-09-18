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Популярный миф о пользе сладостей для работы мозга развеял эксперт

советы Фото: pixabay
Диетолог Руслан Алиев заявил, что для активной интеллектуальной работы не требуется подпитка в виде шоколада и других сладостей, сообщает Zakon.kz.

Специалист уверен, что много лет через рекламу, фильмы и соцсети транслируется информация о том, что умственная работа требует больших энергозатрат, которые восстановить легко, съев батончик или конкретный напиток. По его мнению, эта популяризация связана с желанием заинтересованных лиц побольше заработать. Также он посоветовал не верить проплаченным исследованиям.

Во время сложной умственной работы вы тратите калорий не больше, чем при любой другой деятельности. 400 килокалорий – это среднее значение, которое люди тратят на мозговую активность, – пояснил диетолог в Telegram.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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