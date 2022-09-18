Более 10 жителей Японии пострадали из-за мощного тайфуна "Нанмадол"

Травмы различной степени тяжести получили не менее 11 человек. Из-за штормовых ветров, сопровождающих ураган, люди пострадали во время падений или порезов разбившимися стеклами окон, сообщает Zakon.kz.

Тайфун, пишет РИА Новости, вышел на южное побережье острова Кюсю и движется на северо-запад. Давление в центре тайфуна составляет 930 гектопаскалей, скорость ветра в центре – 45 м/с, при порывах – до 65.

Сообщается, что в префектуре Кагосима порывы ветра доходят до 50 м/с. Специалисты также предупреждают, что высота волн на море может достигать 14 м.

Десяткам тысяч японцев, живущих в прибрежных регионах, рекомендовано предпринять меры по спасению жизни. Еще более 2,5 млн человек, пока это возможно, предписано эвакуироваться в безопасное место.

Ожидается, что ураган сменит направление движения на северо-восточное в сторону главного японского острова Хонсю, после чего пройдет с запада на восток, затронув юго-западные, центральные, восточные, северо-восточные регионы, а также юго-восточную часть острова Хоккайдо.

Отменены 510 авиарейсов, остановлено паромное сообщение между островами, а также движение скоростных поездов на некоторых участках. Наблюдаются отключения электроэнергии. В частности, к настоящему времени более 50 тыс. домов в зоне прохождения циклона остались без света.

В префектуре Миядзаки начался экстренный сброс воды с трех дамб.