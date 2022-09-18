Мотоциклист в Алматы пострадал, пытаясь уйти от столкновения с авто

Авария произошла по дороге, не доезжая до экопоста в сторону ущелья Алма-Арасан, выше плотины, сообщает Zakon.kz.

По словам очевидцев ДТП, водитель автомобиля марки Kia выехал на полосу встречного движения.

Фото: Zakon.kz

Мотоциклист не сумел сманеврировать и влетел в столб.

Фото: Zakon.kz

От удара водителя мотороллера выбросило на тротуар.

Как говорят очевидцы, водитель автомобиля сначала остановился, но потом в грубой форме заявил, что ему безразлична ситуация, и покинул место ДТП.

Люди успели снять на фото номер Kia.

На место выехали скорая и сотрудники дорожной полиции.