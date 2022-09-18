Президент Армении нарушил правила и сфотографировался у гроба Елизаветы II
Фото: Instagram/theroyalfamily
Ваагна Хачатуряна в Вестминстерском холле одноименного дворца сфотографировал на телефон один из его помощников на фоне задрапированного британским флагом гроба с телом королевы Великобритании, сообщает Zakon.kz.
Как пишет британская газета-таблоид The Sun, инцидент вызвал возмущение общественности. Данный поступок стал первым случаем нарушения запрета на фотосъемку в ходе прощания с королевой.
16 сентября в Министерстве цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании порекомендовали больше не вставать в очередь желающим проститься с умершей королевой. Там отметили, что время ожидания в очереди уже составляет больше суток и может увеличиться.
8 сентября королева скончалась на 97-м году жизни в замке Балморал.
10 сентября Чарльз III выступил с первым обращением к нации и Содружеству после смерти матери Елизаветы II.
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