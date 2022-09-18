Более половины жителей ФРГ опасаются, что не смогут оплатить коммунальные счета

Институт INSA провел исследование, согласно которому 59% жителей Германии боятся того, что в ближайшее время будут не в состоянии платить по счетам и накопят долги за электричество и газ, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Bild, если опасения людей сбудутся, ситуация приведет к сложностям работы городских коммунально-бытовых служб.

С одной стороны, они должны сами все больше платить за энергию, а с другой – опасаться того, что к ним не будут поступать платежи. Меры поддержки, которые государство подготовило для бизнеса, должны распространяться и на городские коммунальные службы. Премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль

Ранее уже сообщалось, что немцы недовольны возросшими ценами на энергоносители. Они массово звонили в службы поддержки компаний коммунальных услуг и поставщикам энергии, чтобы выразить жалобы.

Цены растут на фоне санкций, ограничивающих контакты с РФ, и военного конфликта на территории Украины.